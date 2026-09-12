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12 Сентября 2026, 13:14
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В Болгарии загорелись склады военного завода «Емко»: прогремели взрывы

В ночь на 12 сентября на складах военного завода «Емко», расположенного неподалеку от села Царева-Ливада в районе города Трявна, произошли пожар и серия взрывов.

В Болгарии загорелись склады военного завода «Емко»: прогремели взрывы.
В Болгарии загорелись склады военного завода «Емко»: прогремели взрывы.

Об этом сообщил местный телеканал Nova со ссылкой на одного из директоров компании Славчо Димиева.

Представители администрации заявили, что пострадавших нет, а охрану складов оперативно эвакуировали. Район происшествия оцепили, при этом угрозы для местного населения не возникло. В связи с инцидентом в регионе активировали национальную систему оповещения о чрезвычайной ситуации.

Пожар стал вторым похожим случаем за последний месяц на этом предприятии. 10 августа на складе боеприпасов в селе Белица, недалеко от Трявны, также произошли взрыв и пожар. Тогда, по предварительным данным, загорелся грузовой автомобиль. Пострадавших в том инциденте также не было.

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