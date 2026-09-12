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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Сентября 2026, 21:15
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В Болгарии указали на сходство последних инцидентов на объектах оружейной компании

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев указал на схожие черты в двух отдельных пожарах на объектах оружейной компании EMKO.

В Болгарии указали на сходство последних инцидентов на объектах оружейной компании.
В Болгарии указали на сходство последних инцидентов на объектах оружейной компании.

Об этом сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на БГНЕС и Nova.

Министр Демерджиев отметил, что случаи пожаров на объектах EMKO имеют общие черты.

"Эти два – предыдущий и этот – очень похожи друг на друга… Это произошло в нерабочее время", – отметил он.

Демерджиев сказал, что следователи рассмотрят все возможные версии пожара, в том числе – о злонамеренных действиях. Для этого, в частности, проанализируют данные с камер наблюдения на объекте, которые уже находятся в распоряжении правоохранительных органов.

"Проводится детальное расследование – тем более что речь идет о новом инциденте с этой компанией. Будут проанализированы все возможные причины пожара", – отметил он.

Reuters также приводит его цитату о том, что следователи проанализируют другие подобные инциденты в прошлом, чтобы проверить возможную связь между этими случаями.

Глава МВД сообщил, что на данный момент пожар взят под контроль, угрозы для населения нет. По его словам, сначала горел один из складов, затем произошел взрыв на соседнем, остальные не пострадали. Сначала сообщалось, что с первого склада пожар перекинулся на ещё два.

Предыдущий инцидент на объекте EMKO произошел 10 августа возле населенного пункта Белица. После пожара с детонациями боеприпасов прилегающую территорию долго обследовали, взрывотехники нашли десятки неразорвавшихся снарядов различного калибра и изъяли более 2 тонн металлических обломков.

Напомним, пожар вспыхнул поздно вечером 11 сентября на складе боеприпасов производителя оружия EMKO недалеко от села Горные Верпища в центральной части страны.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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