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24 Сентября 2026, 09:48
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В Болгарии отменили ограничения на экспорт дизеля и авиатоплива

Парламент Болгарии отменил запрет на экспорт дизельного и авиационного топлива. Решение было одобрено 121 голосом. 42 депутата высказались против, 23 — воздержались.

В Болгарии отменили ограничения на экспорт дизеля и авиатоплива.
В Болгарии отменили ограничения на экспорт дизеля и авиатоплива.

Отмена запрета вступит в силу после публикации в государственном вестнике State Gazette. Запрет действовал с 31 октября прошлого года. Как напоминает БНР, он был введен для защиты внутренних поставок топлива после введения санкций США против российской компании ЛУКОЙЛ — оператора крупнейшего в стране НПЗ «Бургас», пишет bnrnews.bg

В болгарском правительстве заявили, что запрет отразился на работе «Бургаса» и привел к финансовым убыткам топливных операторов, которые не смогли выполнить обязательства по контрактам перед международными партнерами. Запрет также противоречил принципу свободного перемещения товаров на едином рынке ЕС, отметили власти.

НПЗ «Бургас» производит около 190 тыс. баррелей в сутки, а также владеет сетью из более чем 200 АЗС и инфраструктурой для транспортировки и хранения топлива в Болгарии.

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