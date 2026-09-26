В Бангкоке объявили режим бедствия из-за наводнения.

Власти Бангкока в субботу объявили режим бедствия во всех 50 районах города из-за сильного наводнения, вызванного непрекращающегося дождями.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что с 24 сентября в столице Таиланда выпало почти 300 мм осадков, из-за чего «основные каналы переполнились быстрее, чем город успевал откачивать воду». Наводнение затопило жилые дома и дороги, особенно вблизи каналов Латпхрао, Правет и Сэнсэп, добавили в администрации города, передает afp.com

Районные администрации разворачивают пункты временного размещения в незатопленных административных зданиях и школах. Местные власти призывают людей оставаться дома.