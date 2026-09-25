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bild.de logobild
25 Сентября 2026, 15:52
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В Аргентине сотни детёнышей китов погибли от загадочной инфекции

На пляжи юга Аргентины в последние недели выбросило сотни погибших детёнышей южных гладких китов. Особенно много смертей зарегистрировано в провинции Чубут, где первые случаи начали фиксировать ещё в июне.

В Аргентине сотни детёнышей китов погибли от загадочной инфекции.
В Аргентине сотни детёнышей китов погибли от загадочной инфекции.

Учёные предполагают, что причиной может быть рожа — серьёзная бактериальная инфекция кожи, вызывающая боль и высокую температуру. По словам морского биолога Мариано Косарселлы, речь, вероятно, идёт о естественной причине гибели, хотя влияние человеческой деятельности полностью исключить пока нельзя, пишет bild.de

Пуэрто-Мадрин и расположенный рядом полуостров Вальдес являются важнейшим районом размножения южных гладких китов. В прошлом году здесь насчитали рекордные 2110 китов, включая 800 детёнышей. В этом году — 1375 животных, из них почти 400 детёнышей. При этом исследователи пока не считают нынешнюю гибель угрозой для всей популяции: южные гладкие киты живут в среднем более 60 лет.

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Источник
bild.de logobild
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