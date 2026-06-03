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3 Июня 2026, 12:51
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В Анголе нашли новый вид пауков, светящийся синим

Члены экспедиции в восточную часть Анголы объявили, что смогли найти паука, который светится голубым в ультрафиолетовом свете.

В Анголе нашли новый вид пауков, светящийся синим.
В Анголе нашли новый вид пауков, светящийся синим.

Пока специалисты не могут установить причину такой необычной окраски паука. Его нашли в месте, которое организаторы экспедиции назвали «одним из последних крупных «белых пятен» биоразнообразия Африки» — отдаленное плато Лисима в Ангольском нагорье, передает cnn.com

Из всех 103 видов стрекоз и равнокрылых, обнаруженных экспедицией, восемь до сих пор не описаны наукой, как и восемь новых видов бабочек. Также они обнаружили паука-божью коровку, который маскируется под ядовитого жука-божью коровку, защищаясь от хищников.

В 2025 году 5,4 млн Га (13,3 млн акров) плато Лисима получило статус охраняемой территории.

Источник
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