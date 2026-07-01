В аэропорту Праги пассажир пошутил, что он террорист и никуда не полетел
В пражском аэропорту один из пассажиров крайне неуместно пошутил во время предполетного досмотра и вместо полета в Стамбул был вынужден покинуть воздушную гавань в сопровождении полиции.
Мужчина направлялся на отдых в Турцию вместе с двумя своими несовершеннолетними детьми. В ходе предполетного досмотра в Терминале-1 сотрудники аэропорта обнаружили в его ручной клади пауэрбанк, емкость которого превышала разрешенный лимит для авиаперевозок, сообщает vinegret.cz
На замечание персонала пассажир отреагировал раздраженно и в ходе разговора необдуманно заявил, что он террорист.
«Я террорист», – сказал мужчина, позже объяснив, что это была лишь неудачная попытка пошутить.
Однако подобные заявления в аэропортах автоматически запускают процедуры безопасности, независимо от того, были ли слова сказаны всерьез или в шутку.
Сотрудники сразу вызвали на место патруль полиции по делам иностранцев (именно это ведомство обеспечивает безопасность в аэропорту, - прим. ред.), а также специалистов-взрывотехников.
Они досмотрели мужчину и его багаж, но никаких опасных предметов не обнаружили.
Тем не менее авиакомпания после оценки ситуации приняла решение не допускать пассажира к полету. В итоге отпуск для мужчины и его детей оказался испорчен – полицейские вывели их из аэропорта.
Полиция напомнила пассажирам, что слова вроде «бомба», «террорист», «взрывчатка» или «оружие» в аэропортовых зонах автоматически становятся причиной вмешательства служб безопасности.
«Полицейские и сотрудники службы безопасности аэропорта не могут и не должны оценивать, является ли такое заявление преувеличением, проявлением раздражения или шуткой. Любое подобное высказывание приводит к проверке, возможным задержкам и, как правило, к отмене поездки за счет самого пассажира», – пояснил представитель полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.