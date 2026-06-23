Утерянную песню Виктора Цоя нашли спустя более чем 30 лет.

«Дети минут» все это время лежала в домашнем архиве Сары Океррен из Швеции, которая общалась с Цоем в 1980-х.

В 2020 году архивист Сергей Чубраев нашел рукописный текст песни на даче у басиста «Звуков Му» Александра Липницкого. Позже выяснилось, что мелодия тоже сохранилась. Океррен записала исполнение на плеер в 1988 году на вечеринке.

В ней ряд музыкальных коллективов представлены в пародийной форме, что могло вызвать недовольство среди друзей Цоя. Еще давно басист группы «Звуки Му» Александр Липницкий предложил лидеру группы «Кино» зафиксировать текст композиции в письменном виде, и Цой выполнил эту просьбу. Широкой публике песня не была известна — Цой исполнял ее исключительно в кругу близких друзей.