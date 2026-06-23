theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
23 Июня 2026, 10:01
10 833
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Утерянную песню Виктора Цоя нашли спустя более чем 30 лет

«Дети минут» все это время лежала в домашнем архиве Сары Океррен из Швеции, которая общалась с Цоем в 1980-х.

Утерянную песню Виктора Цоя нашли спустя более чем 30 лет.
Утерянную песню Виктора Цоя нашли спустя более чем 30 лет.

В 2020 году архивист Сергей Чубраев нашел рукописный текст песни на даче у басиста «Звуков Му» Александра Липницкого. Позже выяснилось, что мелодия тоже сохранилась. Океррен записала исполнение на плеер в 1988 году на вечеринке.

В ней ряд музыкальных коллективов представлены в пародийной форме, что могло вызвать недовольство среди друзей Цоя. Еще давно басист группы «Звуки Му» Александр Липницкий предложил лидеру группы «Кино» зафиксировать текст композиции в письменном виде, и Цой выполнил эту просьбу. Широкой публике песня не была известна — Цой исполнял ее исключительно в кругу близких друзей.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте