Умерла журналистка, которая запустила слух о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

Французская журналистка Наташа Рей умерла в возрасте 56 лет. В 2021 году она написала материал о том, что первая леди Франции якобы сменила пол.

Как сообщил ее коллега Ксавье Пуссар на Х, журналистка умерла от последствий онкологического заболевания.

"С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака", – написал репортер на своей странице в X. Пуссар сообщил, что Рей умерла 13 сентября и будет похоронена 18 сентября на кладбище Сен-Пале, передает focus.ua

В начале февраля 2024 года Рей сообщила, что у нее диагностирован рак груди. Врачи сказали, что жить ей осталось не более двух лет. По ее словам, проблемы со здоровьем у нее начались еще в 2022 году.

Напомним, именно Наташа Рей в сентябре 2021 года написала "расследование" для ультраправого издания Faits et Documents (Факты и документы). Утверждалось, что она три года выясняла тайны семейства Тронье (девичья фамилия Брижит Макрон) и теперь уверена, что первая леди Франции на самом деле родилась мужчиной.

Рей и ранее нападала на чету Макрон в соцсетях, но сплетня о первой леди Франции оказалась очень "живучей". Наташа Рей давала интервью, обзавелась армией фанатов и ее идеи поддерживали даже в США, где ложь о Брижит Макрон стала повторять американская политическая активистка и консервативная публицистка Кэндис Оуэнс. Она уже выразила соболезнования в соцсетях.

Чета Макрон в итоге подала на Наташу Рей в суд. В 2024 году ее приговорили к штрафу в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Журналистка оспорила это решение.