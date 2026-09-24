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meduza.io logomeduza
24 Сентября 2026, 19:37
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Умерла актриса Марина Влади

Вдове Владимира Высоцкого было 88 лет. О смерти Влади сообщила ее семья.

Умерла актриса Марина Влади.
Умерла актриса Марина Влади.

Причина смерти актрисы не уточняется, передает meduza.io

Марина Влади родилась в 1938 году под Парижем в семье русского эмигранта Владимира Полякова-Байдарова. В первый раз она снялась в кино в 11 лет. Впоследствии она снималась во множестве итальянских фильмов, а в 1963 году получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.

Первым мужем Марины Влади был французский режиссер Робер Оссейн, вторым — авиатор Жан-Клод Бруйе, а с 1970 по 1980 год Влади была замужем за Владимиром Высоцким, для которого она стала последней женой. После смерти Высоцкого Марина Влади в четвертый раз вышла замуж — за французского врача-онколога Леона Шварценберга.

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Источник
meduza.io logomeduza
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