23 Сентября 2026, 21:52
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Умер телеведущий Сергей Соседов.
Умер российский телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
О трагедии рассказал источник в окружении Соседова. Он умер в Якутии на 59-м году жизни.
«Сергея не стало. Это произошло в Якутии», — рассказал собеседник.
В Нерюнгри Соседов находился на гастролях.
Ведущий не был женат и не имел детей.
Сергей Соседов получил известность в конце 1990-х — начале 2000-х годов как один из самых резких и эпатажных судей музыкального проекта «Акулы пера». С 2020 года выступал в качестве постоянного члена жюри музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Также вел проект «За гранью», был членом жюри украинского шоу «X-Фактор».