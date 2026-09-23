Умер российский телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов

О трагедии рассказал источник в окружении Соседова. Он умер в Якутии на 59-м году жизни.

«Сергея не стало. Это произошло в Якутии», — рассказал собеседник.

В Нерюнгри Соседов находился на гастролях.

Ведущий не был женат и не имел детей.

Сергей Соседов получил известность в конце 1990-х — начале 2000-х годов как один из самых резких и эпатажных судей музыкального проекта «Акулы пера». С 2020 года выступал в качестве постоянного члена жюри музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Также вел проект «За гранью», был членом жюри украинского шоу «X-Фактор».