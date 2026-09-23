theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
gazeta.ru logogazeta
23 Сентября 2026, 21:52
7 837
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Умер российский телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов

О трагедии рассказал источник в окружении Соседова. Он умер в Якутии на 59-м году жизни.

Умер телеведущий Сергей Соседов.
Умер телеведущий Сергей Соседов.

«Сергея не стало. Это произошло в Якутии», — рассказал собеседник.

В Нерюнгри Соседов находился на гастролях.

Ведущий не был женат и не имел детей.

Сергей Соседов получил известность в конце 1990-х — начале 2000-х годов как один из самых резких и эпатажных судей музыкального проекта «Акулы пера». С 2020 года выступал в качестве постоянного члена жюри музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Также вел проект «За гранью», был членом жюри украинского шоу «X-Фактор».

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
gazeta.ru logogazeta
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте