Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз.

Соавтор «Веселой компании» и постановщик «Друзей» и «Теории большого взрыва» скончался 19 июня на 86-м году жизни, сообщил агент Берроуза Рик Розен. Место и причина смерти не раскрывается.

На 86-м году жизни умер американский режиссер сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз, сообщает New York Times со ссылкой на его агента Рика Розена.

Агент подтвердил изданию смерть режиссера, но не уточнил ее место и причину.

«Джеймс Берроуз, определявший жанр телевизионной комедии положений, создатель сериала «Веселая компания» и режиссер более 1000 эпизодов этого шоу, а также другой классики телевидения, такой как «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Шоу Боба Ньюхарта», «Такси», «Фрейзер», « Друзья» и «Теория большого взрыва», скончался в пятницу», — говорится в публикации.

«Спасибо, Джимми. Я имею в виду, за все...», — написала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) исполнившая роль Фиби в «Друзьях» актриса Лиза Кудроу, опубликовав фотографию режиссера.

Джеймс Берроуз родился в 1940 году в Лос‑Анджелесе, детство провел в Нью‑Йорке, пишет Би-би-си. После нескольких лет работы на телевидении Берроуз стал соавтором и одним из ключевых режиссеров «Веселой компании» — шоу, которое стало хитом 1980‑х в США и Великобритании.

За более чем полвека в индустрии он поставил свыше 1 тыс. эпизодов телекомедий, среди которых «Друзья», «Теория большого взрыва», «Уилл и Грейс» и другие проекты. В разные годы он 48 раз номинировался на прайм‑тайм «Эмми», получил 11 статуэток, а также пять наград Гильдии режиссеров США (DGA). В 2015 году DGA присудила ему премию за вклад в телевизионную режиссуру.