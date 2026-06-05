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dw.com logodw
5 Июня 2026, 14:11
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Украинские дроны сильно повредили корвет ВМФ РФ в Кронштадте

Корвет "Бойкий" получил значительные повреждения в результате атаки украинских дронов на Кронштадт утром 3 июня - в день открытия Петербургского международного экономического форума, сообщает Meduza.

Украинские дроны сильно повредили корвет ВМФ РФ в Кронштадте.
Украинские дроны сильно повредили корвет ВМФ РФ в Кронштадте.

Украинские Telegram-каналы в четверг, 4 июня, опубликовали кадры последствий удара: на корабле виден сильный пожар. Telegram-канал "Досье шпиона" утверждает, что в результате удара погиб один человек, передает dw.com

Оценка ущерба

"Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели", - цитирует "Радио Свобода" анализ видео от норвежского аналитика и бывшего морского офицера Торда Аре Иверсена.

По его оценке, корабль подлежит ремонту, однако это потребует времени и значительных затрат.

Корвет "Бойкий" был спущен на воду в апреле 2011 года и вошел в состав Балтийского флота в мае 2013 года. В июне 2025 года BBC News сообщало, что "Бойкий" сопровождал танкеры российского "теневого флота" в Ла-Манше.

Источник
dw.com logodw
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