meduza.io logomeduza
29 Мая 2026, 11:38
4 863
Украинские дроны атаковали Волгоград: загорелся завод «Лукойла», один человек погиб

В российском городе Волжский Волгоградской области один человек погиб в результате атаки украинских дронов на завод синтетического волокна, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Погибший — 60-летний мужчина. Кроме этого, пострадала 55-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет meduza.io

Украинские беспилотники также атаковали Волгоград. В Краснооктябрьском районе на северо-востоке города поврежден жилой многоквартирный дом по улице Вершинина, сообщил губернатор. Там пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь на месте.

В результате падения обломков беспилотников начались пожары на химическом предприятии в Волжском и на объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, сообщил Бочаров. О каких объектах идет речь — не уточняется. По словам губернатора, огонь потушен.

Украинские телеграм-каналы утверждают, что в Волгограде был атакован нефтеперерабатывающий завод. Телеграм-канал Astra пишет, что горит завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Его неоднократно атаковали и раньше, осенью 2025 года он временно останавливал работу после атаки. Astra отмечает, что это как минимум десятая атака на завод. Губернатор в своем сообщении пожар на НПЗ «Лукойла» не упоминает.

