Украинские дроны атаковали склады Wildberries в двух регионах России: есть погибшие.

В Тамбовской области погибли семь сотрудников компании, в Подмосковье — более 20 пострадавших.

Украинские беспилотники в ночь на 18 июля атаковали город Котовск в Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов, передает meduza.io

По его словам, в результате попадания дронов в логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены. Еще 24 человек пострадали. Губернатор рассказал, что открытое горение на территории склада ликвидировано, тушение пожара продолжается.

В пресс-службе Wildberries заявили, что ночью дроны атаковали логистические центры компании в Котовске и в подмосковной Электростали. О погибших и пострадавших на складе в Подмосковье в компании не сообщили, там продолжается пожар.

Astra пишет, что в подмосковном Ногинске горит нефтебаза в результате украинской атаки. О пожаре на нефтебазе также сообщает украинский мониторинговый канал Exilenova+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вскоре подтвердил атаку беспилотников на регион. Он сообщил о пожаре на нефтебазе в Ногинске. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом.

В результате атаки дронов по Подмосковью пострадали 26 человек. Два человека пострадали в Ногинске, еще 24 получили ранения в результате падения дронов на территории склада Wildberries в Электростали. Воробьев уточнил, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Во Владимире дрон попал в квартиру многоквартирного жилого дома, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.



