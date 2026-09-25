theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
25 Сентября 2026, 10:13
6 817
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Украинские беспилотники атаковали регионы России: под удар попал завод и два НПЗ

Украинские беспилотники в ночь на 25 сентября атаковали сразу несколько регионов России, включая Ульяновскую, Воронежскую, Ростовскую области, а также Пермский край.

Украинские беспилотники атаковали регионы России: под удар попал завод и два НПЗ.
Украинские беспилотники атаковали регионы России: под удар попал завод и два НПЗ.

В Ульяновске, сообщил губернатор Алексей Русских, в результате атаки повреждены промышленная и гражданская инфраструктура. Пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Украинские мониторинговые каналы, а также российское издание Astra утверждают, что одной из целей атаки стал завод «Искра». Предприятие входит в концерн «Алмаз-Антей» и среди прочего производит полупроводниковые приборы, пишет meduza.io

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что Украина атаковала «промышленный объект» в регионе. Издание «Пермь 36,6» пишет, что речь идет о нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл — Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС). Там начался пожар, над городом виден дым. Один человек погиб.

В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов. Пострадавших нет, предприятие остановило работу, заявил глава региона Юрий Слюсарь.

В Воронеже ранения получили четыре человека, рассказал губернатор Александр Гусев. Повреждены фасады многоквартирных домов и автомобили. «Обломками беспилотников» повреждены несколько нежилых и производственных зданий, там начались пожары. Astra по фото и видео очевидцев установило, что под ударом оказалось предприятие Воронежсинтезкаучук — производитель термоэластопластов и синтетических каучуков. Украинские каналы также сообщают об атаке на склад Ozon в Воронеже. Маркетплейс атаку не подтверждал.

В оккупированном РФ Луганске загорелся гипермаркет строительных материалов «Стройцентр», утверждает Astra и украинские каналы. Местные мониторинговые каналы сообщали об атаки беспилотников.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте