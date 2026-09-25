Украинские беспилотники атаковали регионы России: под удар попал завод и два НПЗ.

Украинские беспилотники в ночь на 25 сентября атаковали сразу несколько регионов России, включая Ульяновскую, Воронежскую, Ростовскую области, а также Пермский край.

В Ульяновске, сообщил губернатор Алексей Русских, в результате атаки повреждены промышленная и гражданская инфраструктура. Пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Украинские мониторинговые каналы, а также российское издание Astra утверждают, что одной из целей атаки стал завод «Искра». Предприятие входит в концерн «Алмаз-Антей» и среди прочего производит полупроводниковые приборы, пишет meduza.io

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что Украина атаковала «промышленный объект» в регионе. Издание «Пермь 36,6» пишет, что речь идет о нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл — Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС). Там начался пожар, над городом виден дым. Один человек погиб.

В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов. Пострадавших нет, предприятие остановило работу, заявил глава региона Юрий Слюсарь.

В Воронеже ранения получили четыре человека, рассказал губернатор Александр Гусев. Повреждены фасады многоквартирных домов и автомобили. «Обломками беспилотников» повреждены несколько нежилых и производственных зданий, там начались пожары. Astra по фото и видео очевидцев установило, что под ударом оказалось предприятие Воронежсинтезкаучук — производитель термоэластопластов и синтетических каучуков. Украинские каналы также сообщают об атаке на склад Ozon в Воронеже. Маркетплейс атаку не подтверждал.

В оккупированном РФ Луганске загорелся гипермаркет строительных материалов «Стройцентр», утверждает Astra и украинские каналы. Местные мониторинговые каналы сообщали об атаки беспилотников.