Украина запросила $27 млрд на покрытие дефицита оборонного бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам страны с просьбой выделить $27 млрд на нужды обороны.

Он пояснил журналистам, что Киеву необходимо заказать беспилотники в октябре и ноябре, иначе в начале следующего года она столкнется с серьезными проблемами, сообщает Bild.

«Все понимают, что Украина не может оставаться в одиночестве и что необходимо больше инвестировать в украинские беспилотники и ракеты», — сказал Зеленский.

По его словам, расходы на оборону возросли.

Киев также попросил ЕС ускорить предоставление части кредитных средств; президент отметил, что уже получил положительный ответ от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.