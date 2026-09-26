theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bild.de logobild
26 Сентября 2026, 17:45
29
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Украина запросила $27 млрд на покрытие дефицита оборонного бюджета

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам страны с просьбой выделить $27 млрд на нужды обороны.

Украина запросила $27 млрд на покрытие дефицита оборонного бюджета.
Украина запросила $27 млрд на покрытие дефицита оборонного бюджета.

Он пояснил журналистам, что Киеву необходимо заказать беспилотники в октябре и ноябре, иначе в начале следующего года она столкнется с серьезными проблемами, сообщает Bild.

«Все понимают, что Украина не может оставаться в одиночестве и что необходимо больше инвестировать в украинские беспилотники и ракеты», — сказал Зеленский.

По его словам, расходы на оборону возросли.

Киев также попросил ЕС ускорить предоставление части кредитных средств; президент отметил, что уже получил положительный ответ от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bild.de logobild
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте