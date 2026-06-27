Украина заявила, что нанесла удар по нефтеперекачивающей станции «Второво».

Служба безопасности Украины заявила 27 июня, что во второй раз за месяц украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области.

По предварительной информации, беспилотники СБУ поразили техническое здание объекта, после чего произошел взрыв, утверждают в украинской спецслужбе, передает meduza.io

СБУ не предоставила фото и видео, которые подтверждали бы информацию об ударе. Власти Владимирской области не комментировали случившееся.

В районе нефтеперекачивающей станции нет пожаров, следует из данных проекта спутникового мониторинга пожаров FIRMS, который ведет NASA. При этом FIRMS зафиксировал пожар, который произошел примерно в 10 километрах от станции.

Станция «Второво» принадлежит компании «Транснефть-Верхняя Волга». В СБУ назвали станцию важным логистическим узлом для перевалки легких нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через эту станцию нефтепродукты, в частности, поступают в Москву. В прошлый раз СБУ атаковала станцию 10 июня.

Украина регулярно наносит удары по нефтяным объектам в России, из-за чего в стране начался топливный кризис. На дефицит бензина жалуются жители многих регионов России.