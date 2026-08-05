Украина продолжает наносить удары по Wildberries: загорелся склад в Тульской области

Украинские беспилотники в ночь на 5 августа нанесли удар по сортировочному центру маркетплейса Wildberries в Тульской области, сообщили местные власти и пресс-служба компании.

На складе начался сильный пожар. По данным издания Astra, речь идет о логистическом центре в Алексине. В Wildberries заявили, что сотрудников склада эвакуировали, передает meduza.io

Всего за ночь над Тульской областью, по словам губернатора Дмитрия Миляева, российские военные уничтожили 107 украинских беспилотников. В результате атаки повреждены два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два «производственных объекта» в Новомосковске и Узловском районе. Что это за объекты, глава региона не уточнил.

По предварительной информации, в результате погибших нет, ранения получил один человек. Из сообщения Миляева неясно, пострадал ли этот человек при атаке на склад Wildberries.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы опубликовали видео, как утверждается, очевидцев пожара на складе в Алексине.

В Минобороны РФ отчитались, что в ночь на 5 августа российские ПВО перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников над регионами России, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями.

Wildberries — крупнейший в России маркетплейс. Украинские беспилотники ежедневно наносят удары по логистическим центрам компании. В Киеве атаки объясняют тем, что эти склады используются в поставках «подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования». Всего с середины июля Украина нанесла удары по более чем 20 складам Wildberries.