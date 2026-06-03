Удалённый шотландский остров с домиком продаётся за €405 000.

Он спрятан в отдалённых Летних островах Шотландии и даёт редкий шанс получить автономное убежище среди впечатляющей природы, передает euronews.com

Если для вас настоящий побег от цивилизации - это выключить телефон, сменить шум машин на крики морских птиц и оказаться хозяином целого острова, то у дикого северо-западного побережья Шотландии как раз появилась редкая возможность.

Остров Маллаграк, участок площадью 88 акров в удалённом архипелаге Саммер-Айлс, выставлен на аукцион с ориентировочной ценой в 350 000 фунтов стерлингов (около 405 000 евро) - это меньше средней стоимости жилья во многих регионах Великобритании.

С домиком на солнечных батареях, драматичными скалами и обилием дикой природы он предлагает идеальное автономное убежище для тех, кто ищет уединения в одном из самых впечатляющих уголков Британии.

Торги, которые организует Savills, пройдут 9 июня. Вот что нужно знать о месте, которое может стать вашим личным островом мечты.

Есть просто удалённые места, а есть такие, как Маллаграк. Это действительно край света.

Это самый северный остров архипелага Саммер-Айлс на далёком северо-западе Шотландии, который до сих пор практически не известен широкой публике. Добраться сюда можно только на лодке из Уллапула или Олд-Дорни на материке либо на вертолёте, если позволяют средства.

Природа здесь настолько уникальна, что остров входит в первый в Шотландии геопарк ЮНЕСКО.

Остров площадью 88,7 акра включает пляжи, скалы, пещеры и бухты; весной и летом он покрывается травами и дикими цветами.

В окружающих водах можно увидеть тюленей, дельфинов, выдр, серых гусей и - если повезёт - редких малых полосатиков.

Когда нужно укрыться от непредсказуемой шотландской погоды, на острове уже есть существующий, хорошо оснащённый домик.

Небольшое деревянное строение с крышей, покрытой вереском, оснащено панорамными окнами от пола до потолка, из которых открываются потрясающие виды на остров.

Внутри есть кухня с обеденной зоной, две спальные ниши, а также дровяная печь, солнечные панели, обеспечивающие электроэнергию, и компостный туалет на улице. Работает система сбора дождевой воды, однако питьевую воду нужно привозить в бутылках.

По данным агентства недвижимости Savills, домик «продаётся вместе с обстановкой, полностью готовый к ночёвкам и длительному проживанию».