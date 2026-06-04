Ученые пытались провезти оспу обезьян в США

Их подозревают в попытке нелегально перевезти через границу опасные вирусы и предоставлении таможенникам ложных сведений. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Министерства юстиции, передает media.az

Обвиняемыми оказались гражданин Нидерландов Винсент Мюнстер и его коллега из Камеруна Клод Кве. Специалисты работают с опасными патогенами, соблюдая строгие государственные нормы. В январе исследователи прибыли в аэропорт Детройта из Браззавиля (Республика Конго), неся в руках большой черный кейс.

Сотрудники таможни заявили, что ученые ввели их в заблуждение, назвав содержимое диагностическим оборудованием. При досмотре силовики обнаружили 113 флаконов. В 17 из 20 протестированных образцов нашли вирус оспы обезьян (mpox), который в 2022 году унес жизни 42 американцев.

В прокуратуре подчеркнули, что эксперты перевозили биоматериалы в коммерческом самолете из зоны вспышки заболевания. Им грозит до пяти лет тюремного заключения.

В национальных институтах здравоохранения заявили, что уже приняли кадровые меры и полностью сотрудничают со следствием, уточнив, что угрозы для населения нет.