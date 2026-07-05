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epravda.com.ua logoepravda
5 Июля 2026, 18:45
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Uber отказалась от идеи запускать доставку еды в пяти странах Европы

Стало известно, что Uber приостановил большую часть запланированного расширения услуг по доставке еды в Европе всего через несколько месяцев после объявления этих планов.

Uber отказалась от идеи запускать доставку еды в пяти странах Европы.
Uber отказалась от идеи запускать доставку еды в пяти странах Европы.

Об этом сообщает Financial Times, передает epravda.com.ua

Как говорится в сообщении, Uber больше не планирует запускать доставку еды в пяти из семи стран, на которые компания ориентировалась для расширения в этом году, в частности в Австрии, Норвегии и Греции. Остальные две страны не были названы.

Ранее в этом году Uber заявлял, что планирует расширить свой бизнес по доставке еды на семь новых европейских рынков — Австрию, Данию, Финляндию, Норвегию, Чехию, Грецию и Румынию.

Компания ожидала, что этот шаг принесет дополнительный 1 млрд долларов валового объема заказов в течение следующих трех лет.

Однако, согласно сообщению FT, компания из Сан-Франциско отказалась от этой идеи в пользу приобретения немецкой компании по доставке еды Delivery Hero.

В мае Delivery Hero сообщила, что получила от Uber предложение в размере 33 евро за акцию, а Uber увеличила свою долю в немецкой компании по доставке еды с 25% до почти 37% после приобретения акций у другого акционера — компании Aspex Management.

Uber сообщил FT, что решил приостановить свою экспансию после "огромного успеха" запусков в Финляндии и Дании, намереваясь "сосредоточиться на поддержании динамики" на существующих рынках.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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