У корейских шопоголиков новый тренд: они делают онлайн-заказы, которые не получат.

Приложения предлагают пережить процесс выбора и оформления покупки как психологическую разрядку, не доставляя при этом сам товар.

В Южной Корее огромную популярность набирают так называемые «дофаминовые сайты». Как сообщает портал Cybernews, такие приложения как FoodNeverComes и DopaHaul предлагают пользователям опыт имитации онлайн-покупок, где процесс выбора и оформления заказа не ведет к реальной покупке или получению физического товара.

Появление подобных площадок эксперты связывают с ростом популярности контента в TikTok и Instagram, где блогеры демонстрируют ежедневные распаковки и масштабные заказы еды. Так, например, только расходы инфлюенсера Келси на доставку обедов и кофе составляют более 7 000 долларов в месяц.

Поскольку для большинства его подписчиков подобные траты недоступны, симуляторы становятся способом воспроизведения привычек суперпопулярных блогеров без столь крупных затрат.

Одним из наиболее характерных представителей тренда является корейское приложение FoodNeverComes, буквально «Еда никогда не приходит». Интерфейс сервиса детально копирует популярные в стране службы доставки, такие как Baedal Minjok или Coupang Eats. Пользователю предлагается меню из 11 кухонь мира, возможность собрать корзину и оформить заказ, используя внутреннюю игровую валюту. После подтверждения на экране появляется карта с иконкой курьера-мотоциклиста, за перемещениями которого можно наблюдать в реальном времени.

Механика приложения исключает возможность отмены заказа: кнопка деактивирована, а виртуальный курьер может бесконечно перемещаться по карте, заезжать в парки или кружить вокруг адреса. Процесс сопровождается реалистичными пуш-уведомлениями о том, что водитель ищет адрес или почти прибыл. В приложении также реализована функция «звонка» в ресторан или курьеру, где автоответчик сообщает стандартные фразы о готовности блюда.

В финале симуляции пользователю предоставляется рецепт выбранного блюда и возможность поддержать проект пожертвованием.

Еще один ресурс — DopaHaul — функционирует по принципу маркетплейсов вроде Temu. Здесь можно выбирать одежду, косметику и электронику, проходя все этапы оформления посылки вплоть до ввода фиктивных платежных данных.

Психологи объясняют, что терапевтический эффект таких площадок основан на получении дофаминового импульса в момент нажатия кнопки покупки, что специалисты называют "цифровым никотиновым пластырем» для шопоголиков".

Конечно, оценивается данное явление совсем неоднозначно. Так, доцент маркетинга Техасского технологического университета Дейдре Попович называет его симулированным потреблением, которое для одних может стать инструментом самоконтроля, а для других — фактором, поддерживающим постоянное состояние желания и провоцирующим реальные траты в будущем.

В дискуссиях на платформе Reddit пользователи отмечают, что отсутствие материального вознаграждения в конце процесса может быстро свести дофаминовую реакцию на нет.

Отдельное внимание уделяется вопросу конфиденциальности. Несмотря на отсутствие требований по созданию учетных записей или вводу данных реальных банковских карт, эксперты рынка подчеркивают, что такие сайты не являются полностью бесплатными.

Платформы отслеживают историю просмотров, предпочтения в еде и товарах, а также фиксируют суммы, которые пользователи потенциально готовы потратить. Эти данные представляют коммерческий интерес для крупных ритейлеров и компаний по доставке еды, превращая имитацию опыта в массив информации для маркетингового анализа.