У берегов Польши в Балтийском море нашли упавший беспилотник.

Военнослужащие польских вооруженных сил обнаружили в Балтийском море упавший беспилотник.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в X, передает reuters.com

Господин Косиняк-Камыш утверждает, что это был «беспилотник российского производства». Дрон заметили в воде неподалеку от пляжа в Русиново, его доставили на берег. Территорию оцепили, на месте происшествия работают экстренные службы. Польское издание Onet отмечает, что неподалеку находится центральный полигон ВВС Польши.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в эскалации событий на Украине и допустил, что в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться в том числе для соседних стран. Такое заявление политик сделал после инцидента с БПЛА и пассажирскими поездами на украинско-польской границе.