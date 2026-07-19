У берегов Калифорнии этим летом ожидают один из крупнейших за десятилетие притоков белых акул.

Изменение миграции животных специалисты объясняют повышением температуры морской воды и влиянием климатического явления Эль-Ниньо.

Молодые белые акулы уже начали перемещаться из районов у берегов Мексики в воды западного побережья США. Исследователи считают, что изменение маршрутов связано с Эль-Ниньо, которое влияет на температуру океана и сопровождается аномальной жарой, засухой и сильными осадками, передает theguardian.com

Директор исследовательского центра Shark Lab при Калифорнийском государственном университете в Лонг-Бич Крис Лоу сообщил, что специалисты уже фиксируют большое количество белых акул у побережья штата. По его словам, во время Эль-Ниньо вода в привычных местах обитания становится слишком тёплой, поэтому животные смещаются в районы с более подходящими условиями.

Крис Лоу также допустил, что в ближайшие недели у побережья Калифорнии могут появиться и другие виды акул, включая акул-молотов, которые также реагируют на изменение температуры воды.

Для снижения риска случайного вылова белых акул департамент рыболовства и дикой природы Калифорнии в июне запретил использовать некоторые виды рыболовных снастей на пляжах и пирсах. Ограничения направлены одновременно на защиту морских хищников и обеспечение безопасности отдыхающих.