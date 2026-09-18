Туск: Зима будет самым критическим периодом в войне.

Поздняя осень и зима станут самым критическим периодом в войне России с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в парламенте.

"Я хочу представить общественности наиболее вероятный сценарий на ближайшие несколько месяцев, поскольку этот сценарий предполагает серьезные события и требует сосредоточенности, серьезного отношения и психологической готовности к сложным испытаниям, – сказал он, передает unian.net

Туск подчеркнул, что недавние атаки вблизи польской границы вызывают беспокойство.

По его словам, это требует более подробной информации об ожидаемом ходе событий, ведь граждане имеют право знать, какого сценария можно ожидать на основе данных, доступных сегодня.

"Сценарий, который представляется наиболее вероятным и который я обсужу в ближайшее время, не является единственно возможным", – отметил премьер-министр.

Туск подчеркнул, что непредсказуемость стала чертой современной политики.

Он прогнозирует, что поздняя осень и зима станут самым критическим периодом в продолжающейся войне России с Украиной.

Кроме того, в этом контексте премьер Польши обратил внимание на новую угрозу со стороны Москвы – реактивные беспилотники.