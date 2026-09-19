Туск заявил о существенном росте потерь Украины на фронте: Грустный рекорд.

17 сентября 2026 года премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в Сейме, рассказав о гибридных угрозах РФ и о росте потерь Украины из-за новой тактики российских ударов.

По словам Туска, речь идет потере 27 тысяч военных в месяц, и это число он назвал "печальным рекордом", передает focus.ua

Выступление Дональда Туска о войне РФ против Украины появилось на портале польского парламента — доступны полное видео и стенограмма. Чиновник заявил, что информацию о потерях он получил от украинских коллег. Премьер-министр Польши связал рост потерь с появлением реактивных дронов ВС РФ и их все более активным использованием.

"Новая российская стратегия и, прежде всего, новые технические возможности, а значит — дроны-камикадзе, — это также значительно больше потерь с украинской стороны. Наши партнеры из Украины сообщили мне, что в последнее время ежемесячно погибает 27 000 человек, и это, конечно, к сожалению, в самом печальном смысле этого слова — рекорды этой войны", — сказал Туск.

Другие тезисы польского политика касались угроз РФ для Украины, Польши и остальной Европы. Информация об Украине основана на данных разведки, уточнил Туск. Отмечается, что поздняя осень-зима 2026/2027 года станут "критическим периодом всей российско-украинской войны". Основная угроза — это реактивные дроны, которые быстрее и летают на большей высоте, а также баллистика (для защиты Польша присоединяется к Антибаллистической коалиции).

По его словам, Кремль сосредоточит удары на шести крупных украинских городах (названия не указаны), будет наносить удары по железной дороге (за последние несколько недель уничтожено 300 локомотивов) и по складам с предметами, необходимыми для обороны. Цель РФ — "блокировка поставок, уничтожение автомобильных и железнодорожных переходов, затруднение функционирования границ", пояснил политик. Туск добавил, что другое направление действий Москвы — "хаотичные" гибридные удары в Европе, чтобы расшатать НАТО и показать, что нельзя полагаться на защиту по 5-й статье.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о потерях в ходе войны РФ против Украины. По словам Зеленского, в июле 2026 года за всё время войны погибло 50 тыс. украинцев и получили ранения 400 тыс. Между тем Генеральный штаб Украины и западные СМИ подтверждают масштабные потери ВС РФ на поле боя. Согласно данным украинского командования, россияне потеряли более 1 млн человек — это в совокупности раненые, погибшие, травмированные и пропавшие без вести. Из-за указанных последствий войны в Украине Кремль планирует объявить всеобщую мобилизацию после выборов в Госдуму 18-20 сентября. По разным оценкам, до конца 2026 года они хотели бы набрать 300–600 тыс. солдат и бросить их в "буферную" зону в Сумской и Харьковской областях, а также для наступления на Донбасс.