theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
epravda.com.ua logoepravda
1 Июня 2026, 22:53
230
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Турция намерена продолжить закупки газа у России после 2026 года

Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после 2026 года, поскольку действующие контракты истекают в конце года.

Турция намерена продолжить закупки газа у России после 2026 года.
Турция намерена продолжить закупки газа у России после 2026 года.

Турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским газовым гигантом "Газпром" о продлении импортных контрактов, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Потенциальные объемы и срок действия соглашений еще не согласованы, сказал он, передает epravda.com.ua со ссылкой на bloomberg.com

В декабре Анкара продлила два контракта с "Газпромом" на поставку газа по трубопроводам TurkStream и Blue Stream.

Турция является вторым по величине рынком компании следом за Китаем после того, как "Газпром" потерял большинство клиентов в Европе в результате вторжения России в Украину в 2022 году.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте