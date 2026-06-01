Турция намерена продолжить закупки газа у России после 2026 года.

Турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским газовым гигантом "Газпром" о продлении импортных контрактов, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Потенциальные объемы и срок действия соглашений еще не согласованы, сказал он.

В декабре Анкара продлила два контракта с "Газпромом" на поставку газа по трубопроводам TurkStream и Blue Stream.

Турция является вторым по величине рынком компании следом за Китаем после того, как "Газпром" потерял большинство клиентов в Европе в результате вторжения России в Украину в 2022 году.