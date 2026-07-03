Туристов возмутила стоимость воды на румынском курорте: Цены как в Майами.

Цены на румынском побережье снова оказались в центре внимания в разгар летнего сезона, когда курорты заполнены туристами.

На этот раз обычная бутылка воды 500 мл вызвала сотни комментариев на Reddit после того, как турист опубликовал фото чека и цены из магазина, сообщает playtech.ro

«14,50 лея (почти 56 молдавских леев) за 500 мл воды. Нет, я не в аэропорту», — написал он.

Пост быстро стал вирусным и вызвал широкую дискуссию о стоимости отдыха на румынском побережье.

Сравнения с Грецией и Испанией появились сразу

Многие комментаторы сравнили цены в Румынии с теми, что встречаются в Греции или Испании, утверждая, что базовые товары там часто дешевле, чем на местных курортах.

«Я был в Греции две недели назад. В супермаркетах курортов нормальные цены, и люди покупают там даже шампунь и зубную пасту, потому что это доступно. Там стараются привлечь туристов честными ценами, а не тем, что можно запросить любую сумму», — написал один из пользователей.

Другой турист, отдыхающий в Греции, привёл пример: «Сейчас я в Греции. Пачка из шести бутылок воды по 1,5 литра стоит 2,5 евро в супермаркете».

Похожие отзывы поступили и из Лефкады и Марбельи.

«В Лефкаде в ресторане в центре города я платил 1,5 евро за литр воды», — написал один турист.

Другой пользователь сравнил с испанской Марбельей: «Жил в Марбелье. Бутылка воды в пляжном ресторане стоит около 11 леев, в обычных — около 6. Не понимаю, откуда такие цены в Румынии».

Не только вода считается дорогой

Обсуждение быстро перешло и на другие товары в курортных магазинах. Один пользователь вспомнил Вама-Веке: «Маленькая банка кофе стоила 50 леев. Крем от солнца — больше 100 леев. В магазине даже было указано, что наценка может доходить до 500%».

Другие утверждают, что видели ещё более высокие наценки — до 1000%.

Многие комментарии выражали разочарование развитием курортов Чёрного моря.

«Румынское побережье имело много шансов стать отличным направлением. К сожалению, почти все они были упущены», — написал один из пользователей.

Также звучали сравнения с Хорватией, где цены на шезлонги высокие, но базовые продукты остаются доступнее.

«Цены как в Майами, но условия этого не оправдывают», — написал один из участников обсуждения.