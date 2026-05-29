Туристический корабль с пассажирами полностью ушел на дно в Турции.

ЧП произошло в акватории у острова Дженнет. Заметив подтопление корабля, капитан попытался доплыть на судне до береговой линии. Однако лодка быстро набирала воду. По этой причине экипаж судна экстренно эвакуировал людей на находившиеся поблизости экскурсионные катера. К спасательным работам также подключились подразделения береговой охраны, передает iha.com.tr

Всех находившихся на борту пассажиров оперативно эвакуировали. Вскоре судно полностью затонуло. В результате происшествия никто не пострадал. По факту кораблекрушения местными властями начато расследование.