Турецкий судовладелец пожаловался в МУС на Украину.

Турецкая судоходная компания Denizcilik совместно с выжившими членами экипажа и семьей погибшего моряка попросила МУС расследовать удар БПЛА в Черном море в июле как возможное военное преступление.

Турецкий владелец грузового судна, атакованного беспилотниками в Черном море, подал жалобу в Международный уголовный суд (МУС) на Украину. Судоходная компания T&O Denizcilik совместно с выжившими членами экипажа и семьей погибшего в результате нападения моряка требует расследовать удар БПЛА в Черном море как возможное военное преступление в соответствии с нормами международного права, сообщили в среду, 16 сентября, турецкие СМИ, передает dw.com

Балкер MV Reyhan Sari под турецким флагом 21 июля был атакован БПЛА близ от порта Новороссийск. Судно перевозило уголь из российского порта Тамань в турецкий черноморский порт Трабзон. Официальные лица заявляли, что удар был нанесен Украиной. В результате атаки погиб сотрудник машинного отделения - 54-летний Саваш Чакар. Еще несколько членов экипажа получили ранения, при этом в жалобе не приводятся их имена и детали об их состоянии, пишет издание Turkiye Today.

Истцы заявляют об использовании кассетных боеприпасов

Жалоба T&O Denizcilik, семьи Чакара и выживших членов экипажа направлена в прокуратуру МУС. По словам адвоката Нури Корая Куруна, в канцелярию прокурора МУС также переданы свидетельства, подтверждающие позицию истцов. Он отметил, что судно было поражено кассетными боеприпасами. При этом бомба пробила обшивку судна и взорвалась внутри, выбросив сотни мелких поражающих элементов, сообщил адвокат истцов изданию HaberDenizde.

Если прокуроры МУС примут решение о начале официального расследования, дело может быть передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Турция протестует против боевых действий в Черном море

Власти Турции неоднократно выражали протест в связи с ударами РФ и Украины в Черном море. В частности, в конце августа после двух атак на связанные с Турцией суда в МИД в Анкаре был вызван посол Украины в Турции Нариман Джелял. "В ходе встречи Турция предупредила об абсолютной необходимости обеспечения безопасности людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море", - передает слова министерства AFP.

8 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил России и Украине договориться о моратории на удары по судам в Черном море. Тогда в Анкаре сообщили, что передали предложение обеим сторонам и ожидают их ответа. По словам Фидана, Турция призвала Москву и Киев создать механизм, который позволил бы прекратить атаки в Черном море. Министр отметил, что с такой просьбой ранее обращалась и украинская сторона.

Тогда же он заявил, что атакам подвергаются суда, принадлежащие турецким компаниям, а также корабли с турецкими владельцами или членами экипажа из Турции. 4 августа турецкое внешнеполитическое ведомство призвало Украину и РФ, продолжающую против нее полномасштабную войну, немедленно принять конкретные меры для защиты судоходства в Черном море.