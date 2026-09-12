ЦРУ рассекретило документы о планах бен Ладена атаковать США.

Летом 2001 года одна из сводок предупреждала о переносе операции бен Ладена и предупреждала, что подготовка других атак могла продолжаться.

Выявленные после 11 сентября ошибки привели к реформе системы нацбезопасности США. ЦРУ рассекретило 69 разведывательных сводок, в которых содержались предупреждения о планах «Аль-Каиды» (группировка признана террористической и запрещена в России) атаковать США до терактов 11 сентября 2001 года, пишет The New York Times.

11 сентября 2026 года исполнилось ровно 25 лет со дня самой масштабной террористической атаки в истории США.

Документы охватывают период с февраля 1998-го по сентябрь 2001 года.

В одном из отчетов от 10 сентября 1998 года аналитик ЦРУ написал, что «Аль-Каида» «может направить самолет, начиненный взрывчаткой, в город США».

Опубликованные материалы показывают, что ЦРУ регулярно информировало американских президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша об угрозе со стороны Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды». При этом разведка не смогла определить масштаб и конкретный характер готовившейся атаки.

Усама бен Ладен родился в 1957 году в Эр-Рияде в семье строительного магната, миллиардера Мухаммеда бен Авада бен Ладена. Отец погиб в авиакатастрофе, когда Усаме было десять лет.

В 1979 году бен Ладен бросил учебу в университете и уехал в Пакистан, где присоединился к моджахедам, воевавшим против советских войск.

В 1988 году он основал террористическую организацию «Аль-Каида», которая взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США и взрывы посольств США в Кении и Танзании в 1998 году.

После многолетних поисков спецслужбы США обнаружили его в Абботтабаде (Пакистан), где он проживал вместе с семьей. Во время операции спецназа Морской пехоты США 2 мая 2011 года бен Ладен был убит, его тело было захоронено в море.

В документах также содержались предупреждения о намерениях «Аль-Каиды» атаковать США в 1998 году и о подготовке возможных операций в 2001-м. В июле того года одна из сводок сообщала об очередном переносе ожидаемой террористической операции бен Ладена, отмечая, что подготовка других атак могла продолжаться. ЦРУ опубликовало и ситуационный отчет, направленный президенту в 4 часа утра 12 сентября 2001 года.

Выявленные после терактов разведывательные ошибки, в том числе недостаточный обмен информацией между ЦРУ и ФБР, привели к реорганизации системы национальной безопасности США и созданию Министерства внутренней безопасности и должности директора национальной разведки, отмечает NYT.

Стандартная практика ведомства предусматривает публикацию подобных президентских разведсводок примерно через 40 лет.

Утром 11 сентября 2001 года 19 участников «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, которые впоследствии обрушились. Третий самолет врезался в здание Пентагона под Вашингтоном.

Четвертый самолет, выполнявший рейс United Airlines 93, разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры и экипаж попытались оказать сопротивление захватчикам и вернуть контроль над воздушным судном.

В результате атак погибли 2977 человек, не считая 19 террористов, еще более 6 тыс. получили ранения. Среди погибших были пассажиры и члены экипажей самолетов, сотрудники Всемирного торгового центра и Пентагона, а также сотни работников экстренных служб.