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epravda.com.ua logoepravda
24 Июня 2026, 21:22
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Цены на золото упали до самого низкого уровня с ноября прошлого года

Цены на золото упали более чем на 3% до уровня ниже 4000 долларов за унцию в среду, достигнув самого низкого уровня с ноября 2025 года.

Цены на золото упали до самого низкого уровня с ноября прошлого года.
Цены на золото упали до самого низкого уровня с ноября прошлого года.

"Драгоценный металл оказался под давлением из-за укрепления доллара США и растущих ожиданий, что ФРС будет придерживаться жесткой позиции, при этом трейдеры все больше делают ставку на повышение процентных ставок в конце этого года", — говорится в публикации, передает epravda.com.ua

Рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре примерно в 68%, по сравнению с 29% неделю назад.

Золото сейчас упало примерно на 5% с начала года и почти на 20% ниже своего рекордного максимума января, достигнутого до начала конфликта с Ираном.

Несмотря на повышенную геополитическую неопределенность, золото с трудом сохраняет свою традиционную привлекательность в качестве средства сбережения во время войны, говорится в публикации.

Резкий рост цен на нефть вызвал опасения по поводу инфляции, побудив ведущие центральные банки принять более ограничительную денежно-кредитную политику и увеличив альтернативную стоимость владения беспроцентными активами, такими как золото.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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