Цены на электроэнергию взлетели по всей Европе.

В Германии, крупнейшем потребителе электроэнергии на континенте, средняя цена на сегодня достигла 257 евро/МВт·ч. Это на 73% выше показателя предыдущего дня — существенная разница, которую нельзя объяснить исключительно эффектом базы. Вчера было воскресенье, когда и потребление, и цены традиционно ниже, сообщает antena3.ro

Отмечается, что примерно по всей Центральной Европе цены находятся на уровне 250 евро/МВт·ч. В Польше, Чехии, Словакии и Венгрии они немного превышают этот уровень, а в Австрии и Словении находятся чуть ниже отметки в 250 евро/МВт·ч.

Высокие цены на электроэнергию наблюдаются и в традиционно более дешевых регионах, например на юге Скандинавии — 197 евро/МВт·ч, а также на юге Норвегии и Швеции, где цена достигает 270 евро/МВт·ч — абсолютно рекордного уровня.

Кроме того, во Франции, крупнейшем производителе электроэнергии на континенте благодаря своему ядерному энергопарку, цена также превысила отметку в 200 евро. На Пиренейском полуострове, где цены традиционно ниже, они также приближаются к 200 евро/МВт·ч.

В Румынии средняя цена электроэнергии с поставкой сегодня составляет 238 евро/МВт·ч — на 43% ниже уровня в Германии. В Болгарии цена еще ниже — 193 евро/МВт·ч, а в Греции она опускается до 187 евро/МВт·ч.

Самая высокая цена в Румынии сегодня составляет 656 евро/МВт·ч, то есть 3449 леев/МВт·ч. Она будет зафиксирована сегодня вечером в период с 20:45 до 21:00 по местному времени Румынии. В этот период Румыния импортирует электроэнергию из Болгарии через рынок на сутки вперед (PZU) мощностью более 2100 МВт, тогда как экспорт в Венгрию достигает почти 1600 МВт.

В то же время в Германии цена электроэнергии достигает чрезвычайно высокого уровня — 740 евро/МВт·ч.

Пока причины такой динамики до конца не ясны. Однако доступная информация указывает на наличие проблемы в Германии, где в этот период потребность в импорте электроэнергии очень высока.

Рынок на сутки вперед (PZU) объединен на уровне Европейского союза и работает на основе алгоритма Euphemia, который одновременно рассчитывает цены на электроэнергию и трансграничные потоки в Европе.

Предложения участников обрабатываются рыночным алгоритмом, который стремится оптимизировать общую выгоду и учитывает в том числе возможности межгосударственных соединений. В рамках этого механизма электроэнергия направляется с рынков с более низкими ценами на рынки, где цены выше.