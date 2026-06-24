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meduza.io logomeduza
24 Июня 2026, 23:34
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Цена нефти опустилась до минимальных значений с начала войны на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня, зафиксированного с момента начала войны США и Израиля с Ираном.

Цена нефти опустилась до минимальных значений с начала войны на Ближнем Востоке.
Цена нефти опустилась до минимальных значений с начала войны на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,42 доллара — до 73,65 доллара за баррель. В ходе торгов Brent опускалась до 73,22 доллара — самого низкого уровня с 27 февраля, последнего дня перед войной, передает meduza.io

Американская нефть WTI потеряла 3,32 доллара и торговалась по 69,87 доллара за баррель — это минимальный уровень со 2 марта.

Цены стали опускаться по мере того, как танкеры выходят из Ормузского пролива — судоходство по нему открыли после того, как США и Иран приступили к переговорам. 24 июня Ормузский пролив покинули три ранее заблокированных танкера с пятью миллионами баррелей нефти на борту. Два из них направлялись в Азию, пишет Reuters.

Иран заблокировал Ормузский пролив с конца февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по исламской республике. Вслед за этим США стали блокировать иранские порты. Спустя три с половиной месяца, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает прекращение боевых действий на всех фронтах на 60 дней и начало переговоров о полном прекращении войны, а также открытие Ормузского пролива. До войны через него проходило около пятой части всей мировой нефти, перевозимой морем.

Источник
meduza.io logomeduza
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