Три бронемашины Piranha 5 столкнулись в Румынии: пострадали 11 военных.

В результате аварии пострадали 11 военнослужащих, десять из них были доставлены в уездную больницу города Залэу, сообщает libertatea.ro

По предварительным данным, причиной стало несоблюдение дистанции между военными машинами.

Бронетранспортёры возвращались с учений в Бистрице-Нэсэуд в свою часть в Бая-Маре.

На место прибыли полиция, пожарные, машины скорой помощи и вертолёт SMURD.

Военная техника получила лёгкие повреждения, а тесты водителей на алкоголь показали отрицательный результат.