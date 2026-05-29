libertatea.ro
29 Мая 2026, 14:08
Три бронемашины Piranha 5 столкнулись в Румынии: пострадали 11 военных

Три бронетранспортёра Piranha V из колонны 813-го пехотного батальона «Марамуреш» столкнулись вечером 28 мая в уезде Сэлаж на трассе DN1C.

В результате аварии пострадали 11 военнослужащих, десять из них были доставлены в уездную больницу города Залэу, сообщает libertatea.ro

По предварительным данным, причиной стало несоблюдение дистанции между военными машинами.

Бронетранспортёры возвращались с учений в Бистрице-Нэсэуд в свою часть в Бая-Маре.

На место прибыли полиция, пожарные, машины скорой помощи и вертолёт SMURD.

Военная техника получила лёгкие повреждения, а тесты водителей на алкоголь показали отрицательный результат.

Источник
