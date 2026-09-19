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media.az logomedia
19 Сентября 2026, 14:00
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Трамп заявил о намерении сократить дозы детских вакцин ради снижения заболеваемости аутизмом

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиваться уменьшения доз детских вакцин, чтобы снизить заболеваемость аутизмом.

Трамп заявил о намерении сократить дозы детских вакцин ради снижения заболеваемости аутизмом.
Трамп заявил о намерении сократить дозы детских вакцин ради снижения заболеваемости аутизмом.

Об этом он сообщил 18 сентября, выступая в Белом доме, пишет media.az

По его словам, введение отдельных препаратов разделят на несколько визитов к врачу, а часть прививок будут делать позже, чем это принято сейчас.

«Но размер вакцин будет значительно меньше, и, думаю, вы увидите существенное снижение числа случаев аутизма. Это очень важно», — подчеркнул Трамп.

«Мы рекомендуем это и будем настаивать на этом», — добавил он.

«Можно сделать одну, две, три, четыре, пять прививок, но с интервалом в шесть месяцев. Каждые полгода они будут получать заметно меньшую дозу вакцины и в итоге окажутся полностью привиты», — пояснил глава американской администрации.

В августе он подписал указ о введении в США «золотого стандарта» вакцинации, согласно которому число рекомендуемых детских профилактических прививок сокращается с 18 до 11. Президент связал вакцинацию с потенциальным риском развития аутизма. По его словам, Белый дом не знает наверняка, что именно вызвало рост случаев аутизма у детей, а сокращение перечня рекомендуемых вакцин объяснил необходимостью глубже изучить их воздействие на организм.

В 2025 году группа независимых экспертов Глобального консультативного комитета по безопасности вакцин, проанализировав 31 исследование в 19 странах, пришла к выводу, что применение вакцин не ведет к развитию аутизма.

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Источник
media.az logomedia
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