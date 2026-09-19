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meduza.io logomeduza
19 Сентября 2026, 11:30
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Трамп заявил, что сын вернул деньги олигарху из РФ, частично оплатившему его свадьбу

Президент США заявил, что его сын вернул деньги Умару Кремлеву.

Трамп заявил, что его сын вернул деньги Умару Кремлеву, частично оплатившему его свадьбу
Трамп заявил, что его сын вернул деньги Умару Кремлеву, частично оплатившему его свадьбу

Дональд Трамп заявил, что его сын вернул деньги главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву, который частично оплатил свадьбу Дональда Трампа-младшего, пишет meduza.io

«Я устраивал много свадебных вечеринок в самых разных местах. В Мар-а-Лаго и других чудесных местах. Я так понимаю, Дон вернул ему [Кремлеву] эти деньги. Это общепринятая практика. Когда я об этом узнал, я спросил его, он сказал: „Дон вернул ему эти деньги, пап“», — заявил Трамп журналистам.

14 сентября издание ProPublica опубликовало расследование, в котором говорилось, что часть расходов на свадьбу сына президента США Дональда Трампа-младшего на Багамах оплатил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Представитель Трампа-младшего не стал отрицать, что Кремлев оплатил свадебные расходы. Он назвал россиянина «личным другом Дона», с которым его связывают «исключительно личные отношения на почве общей любви к боксу и отдыху на природе».

Демократы в конгрессе начали расследование из-за того, что Умар Кремлев оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. Однако генпрокурор США Тодд Бланш заявил, что не собирается расследовать возможное участие Кремлева в организации свадьбы Дональда Трампа-младшего. «Я думаю, что другие члены семьи [президента] не знают, кто этот человек. Когда вы спрашиваете, веду ли я расследование — расследование чего?» — ответил Бланш журналистам.

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Источник
meduza.io logomeduza
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