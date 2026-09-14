Трамп требует "компенсаций" у стран мира на фоне войны против Ирана.

США считают, что страны, не помогавшие им в войне против Ирана, должны по ее окончании компенсировать соответствующие расходы.

Трамп отметил, что нефть продолжает поступать через Ормузский пролив. Однако страны мира, не оказавшие Соединенным Штатам никакой помощи, должны компенсировать расходы после завершения конфликта с Ираном, передает rbc.ua

"Нефть течет через Ормузский пролив. Страны мира, которые вообще никак нам не помогли, должны и будут возмещать Соединенным Штатам Америки расходы, когда все это завершится", - говорит он.

Трамп также уверен, что США делают в этой ситуации гораздо больше для других стран, чем для себя.

"Мы делаем это гораздо больше для других, чем для самих себя, и так было в течение поколений!" - уточнил он.