Трамп: США и Куба заключат сделку без боевых действий.

Президент США Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты и Куба достигнут соглашения, и это произойдет без необходимости боевых действий.

"Я бы сказал, что мы с Кубой заключим сделку. Не думаю, что нам понадобятся военные. Мы хотим помочь Кубе, мы хотим открыть Кубу для нашего народа", - сказал Трамп журналистам перед отъездом в Теннеси, передает rbc.ua

Ранее на этой неделе президент США выступил на Генассамблее ООН, где назвал Кубу нем несостоявшимся государством и заявил, что "свобода придет" на этот остров. Во время этого выступления кубинская делегация покинула зал.

Также в субботу глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил в ООН, что Куба всегда будет открыта для диалога с США. При этом не стал комментировать заявления Трампа.

"Мы открыты для коммерческих и деловых отношений с американскими компаниями, так же как и с любой другой страной", - сказал Родригес, и в то же время осудил торговое эмбарго США против Кубы.