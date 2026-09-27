Трамп призвал Зеленского договориться с Путиным о мире.

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского договориться с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении войны.

Об этом Трамп, сославшись на большое число жертв, заявил журналистам в субботу, 27 сентября, фрагмент его выступления опубликовал американский телеканал Fox News, передает dw.com

"Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и я хочу, чтобы Путин договорился с ним", - сказал президент США. По его утверждению, в войне России с Украиной ежемесячно гибнут несколько десятков тысяч человек и около 97 процентов из них составляют военнослужащие.

"Но, будь то военные или гражданские, только подумайте об этом: два месяца назад [погибли] 32 тысячи, в прошлом месяце - 33 тысячи, в этом - 25 тысяч человек", - заявил Дональд Трамп.

В другом фрагменте выступления, который приводит интернет-портал Clash Report, президент США сказал, что и Украина, и США заявляют о готовности к переговорам. По его словам, соглашение может быть заключено "однажды, надеемся, в недалеком будущем", возможно, еще до наступления суровой зимы.

Ранее, 25 сентября, источники Bloomberg сообщили, что Трамп во время встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН предложил ему приехать в Москву для переговоров с Путиным. По данным собеседников агентства, президент Украины отказался.

В свою очередь офис президента Украины официально заявил, что Дональд Трамп не предлагал Владимиру Зеленскому ехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.