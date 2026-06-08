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8 Июня 2026, 22:32
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Трамп пригрозил Израилю оставить его «одного против Ирана»

Американский президент Дональд Трамп предупредил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, что США могут не оказать помощь Тель-Авиву при новых обстрелах.

Трамп пригрозил Израилю оставить его «одного против Ирана».
Трамп пригрозил Израилю оставить его «одного против Ирана».

Об этом Трамп заявил телеканалу N12

«Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — поделился Трамп.

По словам Трампа, пять стран, участвовавших в посредничестве между США и Ираном, попросили его оказать давление на Нетаньяху.

«Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки», — отметил президент США.

Американский президент также рассказал, что иранская сторона первой пообещала не совершать атаки на Израиль. «Они попросили нас сказать Израилю, чтобы тот прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его прекратить», — пояснил Трамп. Он подчеркнул, что по-прежнему привержен сделке с Ираном, а тот «заинтересован в ее подписании».

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