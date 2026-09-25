25 Сентября 2026, 20:47
5 715
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
Трамп предложил Зеленскому приехать в Москву на встречу с Путиным, но получил отказ.
Трамп предложил Зеленскому приехать в Москву на встречу с Путиным, но получил отказ
Американский президент поднял этот вопрос во время встречи с Зеленским на Генассамблее ООН.
Источники Bloomberg утверждают, что предложение расстроило украинского президента, поскольку ранее он уже неоднократно отказывался ехать в Москву.