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25 Сентября 2026, 20:47
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Трамп предложил Зеленскому приехать в Москву на встречу с Путиным, но получил отказ

Американский президент поднял этот вопрос во время встречи с Зеленским на Генассамблее ООН.

Трамп предложил Зеленскому приехать в Москву на встречу с Путиным, но получил отказ.
Трамп предложил Зеленскому приехать в Москву на встречу с Путиным, но получил отказ.

Источники Bloomberg утверждают, что предложение расстроило украинского президента, поскольку ранее он уже неоднократно отказывался ехать в Москву. 

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