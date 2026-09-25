Трамп предложил Зеленскому приехать в Москву на встречу с Путиным, но получил отказ

Американский президент поднял этот вопрос во время встречи с Зеленским на Генассамблее ООН.

Трамп предложил Зеленскому приехать в Москву на встречу с Путиным, но получил отказ.