Трамп потребовал от нефтяных компаний США снизить цены.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Chevron и других нефтяных компаний снизить розничные цены на топливо.

Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social, комментируя интервью главы Chevron Майка Вирта телеканалу Fox News.

«Единственное, что он удобно забыл упомянуть, так это то, что без гениальности, дальновидности, силы и стабильности администрации Трампа нефтяная промышленность и наша страна были бы мертвы!» — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что Chevron вернулась в Венесуэлу, откуда ее «вышвырнули», и теперь компания «гораздо больше и сильнее, чем когда-либо прежде, и рассчитывает заработать состояние». Это касается и других нефтяных компаний, добавил он.

«Опустите цены на нефть для потребителей (розничные цены!) сейчас же!» — потребовал Трамп.

Глава Chevron Майк Вирт в интервью Fox News заявил, что война с Ираном сделала энергетические рынки «хрупкими и неопределенными». По его словам, угрозы распространились на все маршруты транзита нефти — Ормузский пролив и Красное море.

«Запасы были истощены по всему миру, и ситуация остается несколько хрупкой и неопределенной», — сказал он.

Вирт отметил, что нефтяная отрасль «хорошо справилась» благодаря тому, что США «сделали шаг вперед и стали частью решения». Он также сообщил о переговорах по строительству трубопровода к Средиземному морю в обход Ормузского пролива и блокады Красного моря со стороны хуситов.