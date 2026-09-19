Трамп подписал закон об "адских санкциях" Линдси Грэма.

Закон о новых санкциях США против российской нефти, известных как "санкции Линдси Грэма", принят Трампом. Его лоббировали полтора года, и в итоге Трамп получил право сам решать, против кого вводить санкции.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 18 сентября, подписал законопроект об ужесточении санкций в отношении России из-за продолжающейся войны против Украины, который разработал и продвигал ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет dw.com

Подписанный законопроект позволяет президенту США вводить пошлины в 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пяти стран, помогающих РФ обходить энергетические санкции. При этом в документе закреплены исключения для стран, которые получают из России менее 15% потребляемого природного газа и предпринимают шаги по сокращению этого импорта.

Законопроект также предусматривает санкции против российских чиновников, банков, бизнесменов и "теневого флота". В нем же упомянуты американские санкции в отношении Ирана, их действие продлевается до 2031 года.

"Санкции Грэма" лоббировали полтора года

Законопроект HR 5334, который СМИ и общественность также называли "законом Линдси Грэма" по имени сенатора-республиканца, выступившего одним из его авторов, был представлен им вместе с Ричардом Блюменталем из Демократической партии в апреле 2025 года. Позднее, так как Трамп предпочитал общаться с однопартийцем Грэмом, имя сенатора стало прочно ассоциироваться с указанным в документе пакетом санкций, а их стали называть "санкциями Грэма".

Изначально законопроект предполагал введение таможенных пошлин размером до 500 процентов в отношении продукции из России, пока та ведет войну против Украины и отказывается от диалога о мире. Предполагалось, что президент США должен периодически определять, готова ли Москва к диалогу, и в случае ее отказа - вводить санкции. Из-за планки в 500 процентов их стали называть "адскими". Эти меры также должны были затрагивать продукцию из стран, которые покупали российскую нефть, но вскоре "тарифная планка" для импортеров нефти из РФ в документе снизилась до 100 процентов.

Трамп во время обсуждений инициативы Грэма и Блюменталя то поддерживал введение подобных мер, то выступал против их принятия. В итоге лоббирование документа продолжалось около полутора лет, при этом Линдси Грэм не дожил до принятия закона - сенатор скончался в июле.

Демократы критикуют то, в каком виде в итоге был принят "закон Грэма"

К моменту подписи Трампом законопроект, который также называют "биллем Грэма", претерпел изменения, значительно расширив полномочия президента США. Так, именно Трамп получил право решать, вводить или отменять указанные в законопроекте меры, что отличается от обычной практики, когда ему нужно согласовывать подобные действия с Конгрессом США. Кроме того, в итоговом виде документ позволяет Трампу использовать его положения для продолжения своей торговой войны против Китая.

"Жизнь в Соединенных Штатах слишком дорогая. С какой стати Конгресс или Палата представителей должны давать президенту неограниченные полномочия вводить по всему миру новые тарифы, которые будут иметь негативные экономические последствия для американского народа? Я не могу этого сделать", - объяснил свою позицию лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Тем не менее, сторонники законопроекта указывают, что он станет важным сигналом о поддержке Украины, посланным США в то время, когда интенсивность боевых действий усиливается.