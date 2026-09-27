Трамп отменит стандарты экономии топлива «эпохи» Байдена.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует представить новые требования к топливной эффективности автомобилей, которые смягчат нормы, введенные при его предшественнике Джо Байдене.

Для автомобилей 2031 модельного года требование по топливной эффективности могут снизить до 34,5 мили на галлон — примерно 6,8 л на 100 км — против около 50 миль на галлон, или 4,7 л на 100 км, ранее. Трамп говорил, что изменения должны поддержать американскую автомобильную промышленность и снизить расходы потребителей, передает bloomberg.com

Ранее он заявил, что новые стандарты сократят издержки производства автомобилей в США и приведут к снижению цен. «Это означает более низкие цены и экономию тысяч долларов для семей при покупке нового, красивого и безопасного автомобиля — гораздо лучшего, чем те «экологические монстры», которых мы выпускали раньше», — утверждал он.

Министр транспорта Шон Даффи, в свою очередь, поддержал слова Трампа и назвал предстоящее решение «вкрупной победой для работников американского автопрома».

Между тем на фоне ожиданий того, что изменения станут важной победой для автомобильной и нефтяной отраслей, инициатива подвергается критике экологических организаций. Так, в Natural Resources Defense Council заявили, что изменение требований приведет к росту расходов автомобилистов на топливо.

В начале августа Трамп во время выступления в Лас-Вегасе заявил, что «положил конец электрическому мандату», и раскритиковал прежнюю политику в отношении электромобилей. По его словам, она могла привести к тому, что американцам пришлось бы в короткие сроки пересесть на электрокары.

Говоря о доле электромобилей на рынке США, Трамп заявил о 7% продаж, хотя данные Kelley Blue Book свидетельствуют о том, что во втором квартале показатель составлял 5,8%. Спрос на электрокары снизился по сравнению с пиковыми значениями 2025 года, в том числе после отмены федерального налогового вычета в $7,5 тыс.