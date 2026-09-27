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Point.md logoPoint
27 Сентября 2026, 21:45
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Трамп отменит стандарты экономии топлива «эпохи» Байдена

Администрация президента США Дональда Трампа планирует представить новые требования к топливной эффективности автомобилей, которые смягчат нормы, введенные при его предшественнике Джо Байдене.

Трамп отменит стандарты экономии топлива «эпохи» Байдена.
Трамп отменит стандарты экономии топлива «эпохи» Байдена.

Для автомобилей 2031 модельного года требование по топливной эффективности могут снизить до 34,5 мили на галлон — примерно 6,8 л на 100 км — против около 50 миль на галлон, или 4,7 л на 100 км, ранее. Трамп говорил, что изменения должны поддержать американскую автомобильную промышленность и снизить расходы потребителей, передает bloomberg.com

Ранее он заявил, что новые стандарты сократят издержки производства автомобилей в США и приведут к снижению цен. «Это означает более низкие цены и экономию тысяч долларов для семей при покупке нового, красивого и безопасного автомобиля — гораздо лучшего, чем те «экологические монстры», которых мы выпускали раньше», — утверждал он.

Министр транспорта Шон Даффи, в свою очередь, поддержал слова Трампа и назвал предстоящее решение «вкрупной победой для работников американского автопрома».

Между тем на фоне ожиданий того, что изменения станут важной победой для автомобильной и нефтяной отраслей, инициатива подвергается критике экологических организаций. Так, в Natural Resources Defense Council заявили, что изменение требований приведет к росту расходов автомобилистов на топливо.

В начале августа Трамп во время выступления в Лас-Вегасе заявил, что «положил конец электрическому мандату», и раскритиковал прежнюю политику в отношении электромобилей. По его словам, она могла привести к тому, что американцам пришлось бы в короткие сроки пересесть на электрокары.

Говоря о доле электромобилей на рынке США, Трамп заявил о 7% продаж, хотя данные Kelley Blue Book свидетельствуют о том, что во втором квартале показатель составлял 5,8%. Спрос на электрокары снизился по сравнению с пиковыми значениями 2025 года, в том числе после отмены федерального налогового вычета в $7,5 тыс.

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