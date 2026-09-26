Трамп опубликовал карту с переименованным Ормузским проливом.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал изображение карты с Ормузским проливом, на котором данная водная артерия названа в его честь.

Американский лидер выложил пост на своей странице в социальной сети Truth Social.

На изображении Ормузский пролив обведен кругом и подписан как «пролив Трампа». При этом хозяин Белого дома не сопроводил публикацию никаким комментарием.