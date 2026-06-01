1 Июня 2026, 20:27
628
Трамп назвал следующие шаги США после отказа Ирана от переговоров

США сохранят блокаду иранских портов при отказе Ирана от переговоров, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США отметил, что Тегеран не сообщал ему о своем решении заранее. При это он подчеркнул, что отказ Ирана от переговоров не значит возобновление военных действий, передает nbcnews.com

«Это не значит, что мы сейчас пойдем и начнем повсюду сбрасывать бомбы», — сказал он.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран приостановил переговоры с США в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане. Агентство отметило, что Иран неоднократно говорил о необходимости прекращения огня в Ливане и о выводе израильских войск, «и диалог не состоится до тех пор, пока мнение Ирана и сопротивления не будет удовлетворено».

Источник
