Трамп назвал следующие шаги США после отказа Ирана от переговоров.

Президент США отметил, что Тегеран не сообщал ему о своем решении заранее. При это он подчеркнул, что отказ Ирана от переговоров не значит возобновление военных действий, передает nbcnews.com

«Это не значит, что мы сейчас пойдем и начнем повсюду сбрасывать бомбы», — сказал он.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран приостановил переговоры с США в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане. Агентство отметило, что Иран неоднократно говорил о необходимости прекращения огня в Ливане и о выводе израильских войск, «и диалог не состоится до тех пор, пока мнение Ирана и сопротивления не будет удовлетворено».