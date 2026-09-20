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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Сентября 2026, 07:09
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Трамп хочет превратить триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс

Президент США Дональд Трамп заявил, что триумфальную арку, которую он планирует возвести в Вашингтоне, доработали для возможного использования в качестве военного объекта.

Трамп хочет превратить триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс.
Трамп хочет превратить триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает eurointegration.com.ua

Трамп заявил, что "по настоятельной просьбе вооруженных сил Соединенных Штатов и из соображений национальной безопасности" он согласился превратить "величественную Триумфальную арку" "в военный комплекс высочайшего класса".

По его словам, это будет сделано для того, чтобы "размещать, хранить и иметь возможность быстро задействовать большое количество дронов, а также снайперов как на крыше, так и на площади, а также хранить большие запасы снайперских боеприпасов".

Еще в апреле администрация Трампа представила Комиссии по изобразительному искусству (CFA) проект 76-метровой триумфальной арки, которая должна появиться на мемориальной развязке возле Арлингтонского мемориального моста в Вашингтоне.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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