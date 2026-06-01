Трамп: Израильские войска, направлявшиеся в Ливан, возвращаются обратно.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Натаньяху, передает eurointegration.com.ua

В понедельник, 1 июня, Трамп провел "очень плодотворный" телефонный разговор с премьером Израиля.

По его итогам американский президент заявил, что "войска в Бейрут не будут направлены, а те войска, которые отправились туда, уже возвращаются обратно".

"Кроме того, через высокопоставленных представителей я провел очень плодотворную беседу с "Хезболлой", и они согласились, что все боевые действия будут прекращены – что Израиль не будет на них нападать, а они не будут нападать на Израиль", – добавил Трамп.